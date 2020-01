Nicolás Jarry y doping positivo: “Es uno de los momentos más duros de mi carrera”

El tenista chileno Nicolás Jarry fue duramente acusado por la Federación Internacional de Tenis (IFT en sus siglas en inglés), por haber dado positivo en ligandrol y estanozolol, en las finales de la Copa Davis de noviembre ante Argentina.

En ese contexto, el “Príncipe” arriesga dos años de suspensión, pero el nacional ya pidió la contra muestra para despejar dudas. Además, la “Torre” se refirió a este tema a través de sus redes sociales.

“Este es de los momentos más duros que me ha tocado enfrentar en mi vida y me gustaría contarles lo que me acaba de pasar. En noviembre pasado, mientras jugaba la Copa Davis, me sometí a dos análisis de orina. El primero salió limpio, pero en el segundo detectaron dos sustancias prohibidas”, dijo.

“Los niveles de estas sustancias son tan increíblemente bajos que equivalen a una trillonésima parte de un gramo, niveles tan bajo que ninguna sustancia podría haberme proporcionado ningún beneficio para mejora mi rendimiento”, agregó.

“Quiero aclarar que nunca he tomado a propósito o conscientemente ninguna sustancia prohibida en mi carrera como tenista y, de hecho, me opongo completamente al dopaje. Por lo tanto, estos próximos días y semanas me dedicaré todo mi tiempo y empuje para averiguar de dónde provienen estas sustancias, para que mi equipo legal y yo, podamos aclarar de forma rotunda esta situación”, cerró.

