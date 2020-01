La mala temporada 2019 que los tuvo al borde del descenso ya es pasado en Universidad de Chile. Por esa razón, y en la previa de la semifinal de la Copa Chile ante Unión Española -si es que se juega-, los azules ya se ponen metas ambiciosas para este 2020.

Gonzalo Espinoza, volante de los universitarios, se refirió a los objetivos trazados en este nuevo ciclo. “Creo que vamos a andar bien, el grupo está convencido que debe revertir la situación. El equipo tiene que pelear el torneo“, sostuvo.

De todas maneras la irregular campaña sigue latente en el Centro Deportivo Azul y desde ya trabajan para que sólo quede en un mal recuerdo. “Tenemos la posibilidad de que Caputto pudo traer lo que pidió. Esperemos que los refuerzos que vienen ahora nos ayuden a revertir la situación del semestre pasado“, agregó el “Bulldog”.

“Hay que ir partido a partido. Uno tiene que entrar a jugar como si estuviese peleando el campeonato, ese es el camino. Lo mejor es dejar atrás los malos ratos que se pasaron”, complementó Espinoza. ¿Cómo ha visto a Walter Montillo? “Lo veo muy bien, es un jugador que cualquier equipo lo quiere tener, por su capacidad y jerarquía. Se ha adaptado de buena manera, es un jugador de mucha experiencia”, afirmó.

Espinoza, al cierre, también abordó la negativa de Unión Española de presentarse al compromiso de este sábado. “Nosotros estamos enfocados en ese partido y no va a cambiar nuestro enfoque si se juega o no. No entiendo los argumentos (de Unión), son campeonatos distintos. La Copa Chile aún no termina porque tenemos que jugar“, dijo.