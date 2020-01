“La mano de Dios” es, sin dudas, una de las jugadas más polémicas en la historia de los Mundiales. Dicha acción sucedió en el partido entre Argentina e Inglaterra por los cuartos de final de la Copa Mundial de México 1986 y tuvo como protagonistas a Diego Maradona y Peter Shilton.

Ha pasado casi 34 años de ese compromiso, pero aún el tema sigue en la palestra. En diálogo con The Sun, el es arquero inglés criticó duramente al astro argentino. “Ese partido se recuerda por las razones equivocadas. Hice todo lo que pude y la famosa foto muestra que estoy más cerca de la pelota que su cabeza. Es por eso que lo golpeó con la mano. Siempre hay personas que dicen “Oh, él te superó”. No me superó, hizo trampa“, sostuvo.

El histórico guardavallas no se detuvo allí y abordó el uso de la tecnología en acciones polémicas. “No soy sólo yo, todo el equipo de Inglaterra sufrió porque Maradona hizo trampa. La gente se queda sobre la aplicación del VAR en estos días, pero habría sido brillante para nosotros en ese caso“, dijo.

Al cierre del diálogo, Shilton lanzó una frase incendiaria hacia el “Barrilete cósmico”. “He visto a otros jugadores hacer trampa, admitirlo y disculparse, pero su actitud explica por qué hay animosidad. Así como Maradona no se disculpará, no le daré la mano ni lo reconoceré. Siempre digo que es el mejor jugador de la historia, pero no lo respeto como deportista y nunca lo haré“, manifestó.