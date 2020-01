Paulo Díaz concedió una entrevista al diario Clarín de Argentina, donde se refirió a su presente en el fútbol argentino, su rol en River Plate y su relación con Pablo Guede, a quien catalogó como uno de los técnicos clave dentro de su carrera.

El defensa chileno recordó su paso al Al Ahli, en ese entonces dirigido por el actual entrenador del Monarcas Morelia: “Me convenció Pablo Guede. Es como un padre para mí. Me había dirigido en Palestino, y me llevó a San Lorenzo (2016). Cuando me fui a Arabia, fue por él”.

Además, Díaz estableció que Guede, Marcelo Gallardo y Jorge Sampaoli han sido los mejores entrenadores de su trayectoria: “Son exigentes en su forma de sentir el juego y de encarar el trabajo. Los tres han sido de los mejores técnicos que me dirigieron”.

En relación a su presente en River Plate, el zaguero explicó: “Es un equipo grandísimo y el fanatismo de los hinchas es impresionante. Llegué en agosto y antes de fin de año eliminamos a Boca de la Copa Libertadores, jugamos la final y ganamos la Copa Argentina”.

Por otro lado, el jugador de 25 años comentó la decisión de Marcelo Gallardo de utilizarlo como lateral derecho, siendo que su posición natural es la de central: “Son decisiones suyas, yo las respeto. Siempre he dicho que donde el técnico me pida jugar, yo voy a estar disponible para hacerlo, pero él sabe que yo soy central”.

Aton Chile