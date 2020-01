La confesión de Jaime Valdés: “Quería seguir seis meses o un año más y terminar mi carrera en Colo Colo”

El próximo jueves Deportes La Serena se medita ante Deportes Temuco en la final de la liguilla de ascenso a Primera División, donde uno de los jugadores que será protagonista de dicho compromiso es el talentoso volante Jaime Valdés, quien realizó una confesión respecto a su salida de Colo Colo.

“Pajarito”, en conversación con T13 aseguró que su partida de los albos fue inesperada. “Fue un golpe raro por la relación que tenía con Mario Salas, era buena, en un momento dijo que jugadores con calidad y jerarquía de Jaime no se encontraban en el nivel local, entonces esperaba o sentía que podía seguir”, dijo.

“Me parece que fue Mario Salas que me dijo que no estaba en los planes para el 2020, Marcelo Espina dice unas cosas más, yo ya me había ido para otro lado, me golpeó mucho la noticia y no tomé mucha atención a lo me estaba diciendo Espina. Después de dos minutos me paré, les di las gracias y me fui”, agregó el mediocampista.

“La verdad que todo fue inesperado, yo no esperaba salir de Colo Colo, para mí fue un golpe duro lo que yo quería era poder seguir seis meses más o un año más y poder terminar mi carrera ahí”, complementó.

A pesar de todo lo que paso, Jaime Valdés recordó los buenos momentos que vivió en los albos, donde ganó seis títulos y le deseó lo mejor al equipo de Macul.

“Hay muchos momentos lindos, los clásicos, el gol mío en el Monumental contra la U, todos los pases que le di a Esteban Paredes para todos los goles que él realizó, muchas situaciones importantes que voy a recodar con mucho cariño”, expresó.

Sobre su presente con La Serena y la final ante Deportes Temuco, el experimentado volante afirmó que “m e sirve los objetivos a corto plazo, lo que viene el jueves es muy importante, espero poder aportar un granito de arena para que ascendamos”.