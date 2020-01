Jara eligió al crack de la Roja que se llevaría a Estudiantes de la Plata y el jugador que más le costó marcar

Gonzalo Jara dio una jocosa entrevista al “MediaDay” de Estudiantes de La Plata y abordó varios temas. El primero de ellos fue acerca de su relación con Javier Mascherano, refuerzo del elenco argentino, y si alguna vez hablaron de las dos finales de la Copa América que Chile le ganó por penales a Argentina en 2015 y 2016.

“No, no, no… hay mucho argentino y puedo terminar mal (risas). Para mí es un honor y un espectáculo tenerlo como compañero, después de lo que entrena y cómo entrena, lo que es como jugador. Feliz de tenerlo”, manifestó el defensa.

El hualpenino, además, eligió al crack de la Roja que llevaría al elenco “pincharrata”. “A (Arturo) Vidal. Es para Estudiantes de La Plata, se caería el estadio. Es el jugador para Estudiantes“, sostuvo.

El ex Colo Colo y Universidad de Chile también reveló cuáles fueron los jugadores que más les costó marcar. “(Sergio) Agüero, (Wayne) Rooney… he marcado grandes jugadores, pero me molestan más los chiquititos que se mueven mucho”, dijo.

Jara confesó cuáles son las camisetas más preciadas de su colección. “Las de Messi, por dos. No, no las de las finales, no daba”, agregó. ¿Su favorito entre Gabriel Milito, Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece? “Si los metemos en la juguera y hacemos uno, feliz”, manifestó.