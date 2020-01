Con sólo 30 años, Lucas Domínguez anunció su retiro del fútbol

Luego de conseguir el ascenso junto a Deportes La Serena, Lucas Domínguez tomó una drástica decisión y anunció su retiro del fútbol profesional con sólo 30 años.

A través de una carta publicada en sus redes sociales, el defensa reveló las dificultades que le implicaron tomar dicha medida. “No fue fácil tomar esta decisión ya que han sido más de 15 años de mi vida los que he estado ligado a este deporte y más de 11 como profesional. Espero encontrar la misma alegría que me brindó el fútbol en los desafíos que se vienen por delante. Me voy feliz de haber vivido estos años así, jugando y viviendo del fútbol“, escribió.

“Estoy feliz y agradecido de haber tenido la posibilidad de haber jugado en los equipos que jugué y los lugares que conocí gracias a ello. Feliz de haber tenido la suerte de jugar dos temporadas en el extranjero y orgulloso por siempre de haber tenido el privilegio de representar a nuestro país vistiendo la camiseta de la selección”, complementó.

Domínguez se formó en Audax Italiano y tuvo pasos por Colo Colo, Everton, Ponferradina (España), Palestino, Unión Española, Pafos FC (Chipre), Rangers y Deportes La Serena. Además fue seleccionado nacional en la era de Claudio Borghi.