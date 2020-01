¿Podrá ser? Yeferson Soteldo se abre a la posibilidad de jugar en Colo Colo

Yeferson Soteldo no tuvo una buena salida de la Universidad de Chile. Durante la semana el venezolano conversó con La Tercera y se refirió a los constantes ataques que ha recibido por parte de los simpatizantes azules en las redes sociales, lo que ha provocado más de alguna reacción incendiaria. “A veces, si un hincha de la U me agarra en un mal momento, me toca responderle con arrogancia”, dijo.

El habilidoso mediocampista, quien fue figura en la victoria de su país en el Preolímpico de Colombia, ahora volvió a ser noticia y esta vez por una respuesta que dejaba entrever sus deseos de, algún día, volver al fútbol chileno… pero no precisamente a los universitarios.

“Te esperamos en Colo Colo, enano crack”, le escribió en Instagram un fanático de Colo Colo, a lo que el jugador del Santos respondió: “algún día”.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar con efusivos mensajes y Soteldo eliminó el mensaje.