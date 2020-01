Absolutamente nadie quedó indiferente tras la derrota de Universidad de Chile ante Huachipato en la primera fecha del Campeonato Nacional 2020. Los azules sucumbieron en la agonía por 2-1 y siguen complicados en la parte baja de la tabla acumulada.

Rodrigo Goldberg, gerente deportivo de los universitarios, golpeó la mesa y abordó la caída en Talcahuano. “Preocupa, no nos preparamos para esto. Al ver el desarrollo del partido quedan dudas y el resultado ratifica aquello. Es triste, pero nos obliga a dar vuelta la página y a entrenar más, mejor y a tratar de solucionar los problemas porque vienen partidos tan o más difíciles“, expresó.

El directivo también apuntó al rendimiento de algunos jugadores. “Trajimos algunos nombres, pero otros se repiten y todos tenemos responsabilidades. Esperamos que esto pueda ser revertido a la brevedad, nadie quería empezar de esta manera”, agregó.

“Lo de hoy (ayer) está lejos de lo que esperábamos, se conformó un plantel con variantes y no las vimos. Planteamos las cosas de una manera, no resultado y eso no se puede esconder. Siempre me va a preocupar el juego más que el resultado. A veces el resultado es un accidente, puedes jugar horrible y ganar con un rebote”, cerró Goldberg.