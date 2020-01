La lucha por salvarse del descenso en esta temporada 2020 comenzó mal para Universidad de Chile. Los azules debutaron con una derrota por 2-1 frente a Huachipato en Talcahuano, quedando relegados en la tabla acumulada que determinará a los clubes que bajarán a Primera B a fin de año.

Sin embargo, el lateral del cuadro estudiantil Jean Beausejour no quiso dramatizar por el delicado momento que vive el club, y aseguró que en este 2020 se disputa un torneo distinto al que tuvieron en el 2019, donde fueron penúltimos.

“Lo que me preocupa es que ganemos. Si ganamos, esa tabla de ponderación no va a tener inferencia. Sabemos que este campeonato es totalmente distinto al pasado“, reconoció este martes el ex seleccionado criollo.

“Sufrimos la derrota (ante los acereros), nos pusimos mal, pero ya en nuestra mente pensamos en lo que será Curicó el fin de semana, sabiendo que si ganamos vamos a estar peleando por las cosas que nos importan. Entiendo que es recurrente lo de la tabla acumulada y por eso repito que es un campeonato distinto, recién llevamos una fecha. Sentimos que queda mucho por jugarse”, añadió.

Además, agregó: “A lo mejor no nos da los resultados que quisiéramos, estamos tratando de mejorar ese fondo. Este es un equipo nuevo y sabemos que hay un tiempo donde vamos a encontrar la mejor versión de todos en la medida que tengamos horas de vuelo. Estoy esperanzado en que el domingo nos vamos a encontrar de nuevo con la victoria“.

Universidad de Chile buscará recuperarse del tropiezo inicial cuando reciba este sábado a Curicó Unido a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Aton Chile