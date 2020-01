La ANFP dio a conocer el fixture del Campeonato Primera B 2020

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer el calendario de las primeras 15 fechas del Campeonato Primera B 2020, que arrancará el 22 de febrero.

La competición iniciará con el partido que jugarán Magallanes y Deportes Puerto Montt en San Bernardo. Además, el equipo que quedará libre en la primera jornada será San Marcos de Arica.

Esto debido a que tras el término del torneo pasado, dos clubes ascendieron a Primera División, pero sólo uno lo hizo desde la Segunda División (San Marcos), por lo que la categoría quedó conformada de 15 elencos.

Programación Campeonato Primera B 2020 – Primera fecha:

Sábado 22 de febrero

Magallanes vs. Deportes Puerto Montt, 17:30 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

Deportes Copiapó vs. Melipilla, 18 horas. Estadio Luis Valenzuela.

San Luis vs. Barnechea, 20 horas. Estadio Bicentenario Lucio Fariña.

Domingo 23 de febrero

Deportes Valdivia vs. Deportes Santa Cruz, 17:30 horas. Estadio Parque Municipal.

Deportes Temuco vs. Ñublense, 20 horas. Estadio Bicentenario Germán Becker.

Martes 25 de febrero

Santiago Morning vs. Cobreloa, 18 horas, Estadio Municipal de La Pintana.

Rangers vs. Unión San Felipe, 20:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Libre: San Marcos de Arica.