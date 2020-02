Gastón Lezcano vivirá un partido especial. El delantero de Universidad Católica jugará ante O’Higgins de Rancagua, su antiguo club en Chile, y ya confirmó que si marca no celebrará por respeto a su antiguo club.

“Será un partido especial, pero este es mi trabajo y me debo a Católica. Si me toca convertir, bienvenido sea, pero no celebraré”, señaló en entrevista con La Tercera.

Además, el argentino también habló sobre el subcampeonato del 2016 con los celestes, el que perdieron precisamente a manos de la UC: “Ese subcampeonato es algo que todavía me duele, una espina que no me podré sacar nunca, porque nos quitaron algo que teníamos en las manos. Ahora llegué a la UC para pelear nuevamente un título“.

El también ex Monarcas habló sobre su llegada a los ‘cruzados’ y confesó que no lo pensó mucho: “Cuando recibí el llamado ni lo dudé. Obviamente, lo consulté con mi familia, porque esta decisión no la puedes tomar sin planteársela a ellos, pero nos encantó la idea. Volví feliz por esta oportunidad”.

“(El plantel) es muy rico en cuanto a jugadores. Llegué a pelear un puesto en el que hay muy buenos jugadores. Es un desafío importante para todos”, añadió.

Por último, Lezcano no le hizo el quite a hablar de la actualidad y comentó el asesinato de parte de Carabineros a un hincha de Colo Colo: “No sé si el fútbol debería pagar por errores de gente externa al fútbol. Murió un hincha que pudo haber sido de cualquier equipo, incluso un civil en cualquier otro lado y no se pararía el fútbol por eso”.

“Obviamente, todos estamos muy dolidos por lo que ha ocurrido, pero el fútbol no se debe opacar por eso. Eso sí, hay que buscar a los responsables de este acto”, cerró.

El encuentro entre Universidad Católica y O’Higgins de Rancagua se jugará desde las 18 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

ATON Chile.