Antes del debut de Coquimbo Unido en la Copa Sudamericana 2020 ante Aragua de Venezuela, la principal interrogante era cómo se iban a comportar los asistentes al Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Y no era para menos luego de los graves incidentes ocurridos el viernes y que derivaron en la suspensión del encuentro ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional.

Los hinchas respondieron de buena forma y no hubo eventos que afectaran el desarrollo del duelo con los llaneros, pero lo ocurrido ante los itálicos aún es tema en la capital de la Cuarta Región. “Teníamos miedo que se repitiera lo del viernes. Luchamos para ver al club en una copa internacional y si hubiese pasado, habría sido feo”, sostuvo Rubén Farfán en conversación con Deportes en Agricultura.

El delantero aurinegro reveló la forma bajo la cual vivió la invasión de los hinchas. “Sentimos miedo el viernes, mis hijas estaban llorando. Ellos (los hinchas) nos decían que no era contra nosotros los jugadores. Esperemos que en el campeonato no pase nada, el fútbol no tiene la culpa y esperemos que se pueda arreglar”, agregó.

El atacante, además, defendió al personal de seguridad y camarógrafos del Canal del Fútbol que fueron agredidos. “No estoy de acuerdo con el daño al estadio y los guardias, ellos no tienen la culpa de lo que pasa”, cerró.