Fue en enero de 2016 cuando Emiliano Vecchio partió de Colo Colo para iniciar su aventura por Medio Oriente y Brasil. Cuatro años después, el volante argentino está cerca de regresar al fútbol chileno.

Es que el propio trasandino reconoció la chance de fichar en Deportes La Serena, cuadro recién ascendido a la Primera División del balompié criollo. Hasta ya conversó con el técnico Francisco Bozán.

“La posibilidad es real, hablé con el profesor y ambos mostramos mucho interés, tanto yo para ir como ellos para que yo vaya. Ahora dejamos todo en manos de la dirigencia del club, para que puedan cerrar todo esto”, expresó el mediocampista a La Cuarta.

“Si se da una propuesta obviamente lo pensaría, porque me interesa. La idea es intentar estar más cerca de nuestro país y para nosotros Chile es como nuestra casa, si sale alguna oportunidad de algún equipo chileno no lo dudaríamos mucho porque es un país que amamos, Emilia (su hija) es chilena, así que tenemos muchas cosas allá“, añadió el ex jugador de Unión Española.

Cabe señalar que Vecchio terminó contrato con Al Ittihad de Arabia Saudita, por lo que está a la espera de ofertas para continuar su carrera. En caso de concretarse su arribo a La Serena, se reencontrará con Jaime Valdés, con quien logró los títulos del Torneo de Clausura 2014 y Apertura 2015 en el Cacique.