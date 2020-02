Martín Vargas siempre se ha caracterizado por ser frontal y no tener problemas en decir lo que piensa. En una entrevista con el diario The Clinic el ex boxeador no se guardó nada: disparó con todo contra el periodismo deportivo y se refirió a la delicada situación que se vive en Chile tras el estallido social.

“Yo me saqué la cresta por este país y me pagaron con una moneda de dos caras. Todas las alegrías que le di a Chile y después ni se preocupan de uno, no me han dado nada. Esos (periodistas deportivos) me destrozaban, son mala leche, se ensañaron conmigo, por eso los tengo vetados“, sostuvo.

Bajo esa misma premisa, el otrora pugilista le envió un duro recado al comunicador Juan Cristóbal Guarello. “Hay algunos periodistas que me ven en las peleas y agachan la cabeza como los burros. Es mejor que no me encuentre a Guarello porque le voy a juntar la nariz con el culo. Donde lo vea le voy a pegar“, afirmó.

Respecto a la crisis política-social que golpea a Chile desde el 18 de octubre , Vargas fue tajante. “No podemos estar peleando entre nosotros, ni robándonos las cosas entre nosotros. Todos queremos vivir tranquilos. En vez de saquear los negocios de la gente que se mata trabajando, tendrían que haber hecho cagar los TAG y todo eso que nos está robando. No es justo que le roben a la gente que se saca la cresta con sus negocios y no tiene la culpa de lo que está pasando. Hay que defender nuestro país”, manifestó.

El ex deportista, además, declinó a referirse sobre el Presidente Sebastián Piñera. “En política no me meto. Yo he saludado a todos los presidentes, desde Eduardo Frei padre hasta Sebastián Piñera. Soy respetuoso, no me gusta pasar a llevar a nadie, menos a un presidente de la República. Político yo no soy”, cerró.