El tenista chileno Gonzalo Lama (894°) habló sobre su lucha contra el mal de Crohn, afección por la cual resultan inflamadas partes del tubo digestivo y que lo ha tenido lejos de la competencia durante largos tramos, lo que en un momento lo llevó a sufrir de depresión.

En entrevista con La Tercera, el ex primera raqueta nacional narró: “Los últimos tres años estuvieron plagados de lesiones. Fueron tantas que no puedo ni acordarme cuál era cuál. Fue muy difícil, me hicieron perder mucho tiempo y torneos. Jugué sin estar preparado y el último año fue lejos el más complicado, porque corrí riesgos de salud importantes”.

El tenista explicó: “Tuve dos crisis muy grandes de mi enfermedad de Crohn, estuve casi un mes hospitalizado y perdí nueve o 10 kilos. Tuve dolores, no sabía qué tratamiento seguir. Por suerte ahora estoy con un tratamiento hace dos meses y ha andado impecable”.

Lama se refirió a los difíciles momentos de su enfermedad: “Tenía gran parte de mi intestino infectado y, una vez que estás al borde de la peritonitis, tu vida sí puede correr peligro. No sé si estuve a punto de morirme, pero la situación era de gravedad. Fueron momentos difíciles, donde tienes incertidumbre de todo. No sabes cómo va a seguir tu vida. Porque para la segunda crisis, con todo lo infectado que lo tenía, estuvieron a punto de operarme y cortarme parte del intestino”.

Además, el deportista comentó que su tiempo alejado de las canchas le permitió ver el estallido social de otra forma: “Nunca vamos a tener la conciencia social completa, porque nunca hemos vivido la situación que viven otras personas. Pero no puede ser que se suiciden ancianos porque la pensión no les alcanza para nada. Es algo muy fuerte. Las historias que uno escucha. Da rabia no haberse dado cuenta antes, como nos hemos dado cuenta ahora”.

ATON Chile – P.C.