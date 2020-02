Cristian Garín se quedó con el ATP 250 de Córdoba tras derrotar por parciales de 2-6, 6-4, 6-0 al local Diego Schwartzman. La victoria en tierras trasandinas le permitió al chileno ganar su tercer torneo en el circuito y trepar al puesto 26 del ranking ATP.

“Es un premio al esfuerzo de todos estos años, no me imaginaba que un título llegara tan pronto este año. Lo único que puedo expresar ahora es felicidad, luché en todo momento”, expresó el nacional.

Sin embargo, el singlista frenó su momento de jolgorio y desmintió los rumores acerca de un posible distanciamiento de su técnico Andrés Schneiter. “Es algo que me han preguntado toda la semana, no sé de dónde salió esto. No sé quién lo habrá inventado. Obviamente estamos buscando a alguien que nos ayude algunas semanas, pero nunca he pensado en dejar al ‘Gringo’ (Schneiter). Gané tres títulos en once meses, no hay razón alguna por la que quiera cambiar“, sostuvo.