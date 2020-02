Ya van tres fechas del Campeonato Nacional y se han originado varias polémicas con la implementación del VAR en el fútbol chileno, que ya suma a más de un detractor.

Uno de ellos es Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, quien se lanzó con todo contra el sistema de videoarbitraje.

“Me carga, desvirtúa y desnaturaliza el juego. Entiendo que los puristas quieren que el mundo sea perfecto, pero el mundo no es perfecto y creo que en la imperfección se construye mucho”, reconoció el ex presidente de la ANFP en diálogo con El Mercurio.

“Veo situaciones como el gol que le anulan a La Serena ante Cobresal y no lo puedo creer. Además, el VAR y las nuevas reglamentaciones atentan contra las reglas. Estas se fijaron en 1863 e iban a ser para todos por igual, pero eso ya no pasa”, añadió el directivo.

Como ejemplo, Mauyne-Nicholls expresó que “en el segundo gol de Antofagasta (ante Universidad Católica) demoraron cinco minutos. Si hay dudas, listo, pero cómo va a ser así, se distorsiona el juego. Insisto, en la vida la perfección no existe. Independiente de si nos favorece o nos perjudica, el VAR como concepto, desnaturaliza el juego”.

