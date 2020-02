Luis Núñez fue víctima de un ataque con arma blanca y reubicado en la Cárcel de Alta Seguridad

Luego de permanecer prófugo de la justicia por más de un año, Luis Núñez fue capturado la semana pasada y formalizado por los delitos de homicidio consumado, dos homicidios frustrados y lesiones graves, causas por las cuales estará 120 días en prisión preventiva mientras dure la investigación.

A pocas horas de ingresar a la Cárcel Santiago 1, el ex delantero de Universidad Católica fue víctima de un ataque por parte de otro interno. Así lo narró el abogado Juan Hernández en conversación con el matinal Hola Chile.

“El viernes, después del control de detención, Luis ingresa a Santiago 1. Por razones de seguridad, disponen que él quede en el área de salud y el lunes, él solicitó ser trasladado a los módulos y efectivamente es trasladado al módulo 2. En horas de la tarde fue agredido por otro interno y en razón de eso, Gendarmería dispuso su traslado a la Cárcel de la Alta Seguridad”, sostuvo.

“Lucho Pato” terminó con una herida cortopunzante en el muslo derecho, motivo por el cual lo cambiaron de centro penitenciario. El defensor, además, estipula que el incidente podría tratarse de un encargo. “Me parece que no tiene tanta gravedad la herida, o sino hubiera sido trasladado al hospital penal. Me parece que tiene relación con una persona que está fallecida. Tengo la impresión que esto es un encargo, por lo tanto, dentro de ese lugar no había alguien vinculado directamente, pero seguramente pudo haber ocurrido un encargo pagado“, complementó.

Luis Núñez es investigado por su presunta participación en el homicidio de Juan Pinto Vásquez, ocurrido en octubre de 2018 en la Población La Legua, San Joaquín.