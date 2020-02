Olimpia de Paraguay golpea el mercado con el fichaje de un ex Real Madrid

Un verdadero golpetazo al mercado de fichajes fue el que dio Olimpia de Paraguay, elenco que esta temporada afrontará la Copa Libertadores (integra el grupo G junto a Delfín de Ecuador, Santos de Brasil y Defensa de Argentina).

El cuadro guaraní anunció la contratación del togolés Emmanuel Adebayor, delantero de 36 años y con una rica trayectoria en importantes clubes de Europa. Mónaco, Manchester City, Real Madrid, Arsenal y Tottenham, por mencionar algunos, forman parte de su currículum.

Para que el africano llegara al gigante paraguayo, fueron claves las tratativas realizadas por el atacante Roque Santa Cruz, quien fue su compañero en los “ciudadanos”.

