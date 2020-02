El tenista chileno Cristian Garin (26º de la ATP) aseguró estar con “mucha ilusión” a la hora de referirse a lo que será su participación en el torneo ATP 250 de Santiago, que se disputará entre el 24 de febrero y el 1 de marzo en San Carlos de Apoquindo.

“Estoy con mucha ilusión. Los recuerdos que tengo de haber jugado en Viña son muy poquitos, fue hace mucho (2013) y estaba en otra etapa de mi carrera. No es fácil, pero me siento bien preparado luego de una semana con bastantes partidos. Espero también sumar más la próxima semana. Para mí, siento como si fuera la primera vez que voy a competir en Chile en un ATP“, expresó antes de emprender viaje a Brasil para disputar el ATP 500 de Río de Janeiro.

Respecto al reciente título conseguido en el ATP 250 de Córdoba y la decisión de restarse del ATP de Buenos Aires, el ‘Tanque’ señaló que “contento por el momento. La semana pasada jugué muy bien, tuve una semana muy dura. Para este torneo (Buenos Aires) decidimos bajarnos con mi equipo, porque no me sentía al cien por ciento. De cara a lo que se viene, Río y Santiago, es muy importante para mí estar bien, competitivo como lo estuve en Córdoba y esta semana simplemente no me sentía bien. Este viernes parto a Río y ya estoy enfocado en ese torneo”.

La primera raqueta nacional también tuvo palabras para hablar de la mayor irregularidad presentada en pistas duras. “Creo que es un proceso. Hice cuartos en un Masters 1000 (Paris-Bercy), gané bastantes partidos, octavos en Montreal. Nací jugando en arcilla, soy mejor en esta superficie que en dura, pero creo que es un proceso, es mi segundo año jugando a este nivel de torneos y lo he hecho muy bien”, dijo.

Cabe señalar que, Cristian Garín será parte ahora del ATP de Río, a disputarse del lunes 17 al domingo 23 de febrero.

Agencia Uno