Guaraní dio el batacazo en Brasil frente al Corinthians y será rival de Palestino

En una de las sorpresas de la segunda ronda clasificatoria de la Copa Libertadores 2020, Guaraní de Paraguay dio el batacazo y eliminó al poderoso Corinthians de Brasil. Gracias a esto, el cuadro paraguayo será rival de Palestino en la tercera fase previa.

El elenco paulista se adelantó con los goles de Luan (9′) y Mauro Boselli (32′), pero el descuento de Fernando Fernández (53′) ayudó a los paraguayos debido a su victoria 1-0 en la ida y el tanto anotado como visitante.

Así las cosas, el conjunto indígena enfrentará a los chilenos en fecha por confirmar. La ida será en Santiago y la vuelta en Asunción.

El ganador de esa llave se unirá a la zona B del torneo continental con Palmeiras, Bolívar y Tigre.

This free-kick from Fernando Fernandez helped @ClubGuarani eliminate former #ClubWC winners @Corinthians as four more clubs reached the penultimate stage of @TheLibertadores qualifyingpic.twitter.com/FYpqfaOVlp

— FIFA.com (@FIFAcom) February 13, 2020