Nicolás Maturana fue inscrito para el torneo y jugará por Colo Colo

Aunque finalmente Colo Colo no contrató a nadie más antes del cierre del libro de pase, sí sorprendió con otro jugador para el plantel. Es que, según informaron desde el sitio Dalealbo, inscribieron a Nicolás Maturana a última hora y el formado en Universidad de Chile podrá seguir en el club popular, donde jugó entre 2017 y 2018.

El ex Palestino había vuelto de su préstamo a Universidad de Concepción y, pese a que desde el cuerpo técnico le dijeron que no sería tomado en cuenta, permaneció en los entrenamientos para ganarse un lugar. Incluso, el volante no fue presentado en la Noche Alba de este año, por lo que su salida parecía más que clara.

Con el también ex Necaxa entre sus filas, Colo Colo cerró un plantel en una temporada que comenzó complicada y con un Mario Salas más que complicado en la banca.

Precisamente, el “Comandante” se jugará su futuro en el clásico de mañana a las 18 horas ante Universidad Católica, partido en el que Nicolás Maturana no fue citado, por lo que tendrá que esperar su oportunidad.

ATON Chile.