Atlas de los chilenos no pudo ante un América que homenajeó a Nicolás Castillo

Atlas de Guadalajara de Ignacio Jeraldino y Lorenzo Reyes no pudo ante América. Solo con el ex Audax Italiano en cancha, el elenco de Guadalajara no pudo ante las Águilas y mantiene la irregularidad en el Clausura MX. De todas formas, lo más destacado fue el homenaje de América a Nicolás Castillo, lesionado de gravedad.

Antes del comienzo del partido, los compañeros del ex Universidad Católica salieron con su camiseta en su honor y la vistieron al momento de la foto del equipo. También le dieron su apoyo a Nicolás Benedetti, otro que se lesionó de gravedad.

Cabe recordar que Nicolás Castillo sufrió una trombosis tras ser operado de una lesión y el pasado jueves tuvo que ser operado por un sangrado en su herida, por lo que se espera que esté al menos un año fuera de las canchas.

En lo futbolístico, poco pudieron hacer los ‘Zorros’. Jeraldino no tuvo mayor participación y vio cómo su rival se impuso con los tantos de Federico Viñas a los 30 y 80 minutos.

Así, Atlas, que la siguiente fecha jugará ante Pachuca de Víctor Dávila, está 14° con seis puntos y se comienza a alejar la posibilidad de clasificar a la postemporada.

Aton Chile