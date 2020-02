Han pasado dos días de los incidentes en el estadio Monumental que obligaron a suspender el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica por el Campeonato Nacional y continúan las reacciones.

Ahora, fue Diego Buonanotte, volante argentino de los cruzados, el que se refirió a los hechos ocurridos en el reducto de Macul.

“Es peligroso, porque uno va a hacer su trabajo y, aunque estamos de acuerdo con que la gente se manifieste y demuestre su descontento, esa no es la forma”, reconoció el trasandino en conversación con La Tercera.

Además, el “Enano” compartió el relato del delantero de Colo Colo Nicolás Blandi, quien se vio afectado por los fuegos artificiales que cayeron a la cancha: “Las bombas se escucharon fuerte. Cuando Nicolás llegó a la orilla me acerqué a preguntarle cómo estaba, porque se sintió muy fuerte la explosión. Me dijo que estaba aturdido, que no le explotó en la cabeza, pero sí cerca y le saltaron algunas cositas que lo lastimaron un poco. Fue un momento desagradable para todos”.

“lL sucedido fue grave, se puso en riesgo la salud de todos y lamentablemente le tocó a uno. Fue peligroso, se tienen que tomar medidas porque ya corre riesgo la vida de un jugador de fútbol y nosotros estamos trabajando como todos. Hay un límite”, añadió.

Por último, el ex River Plate sostuvo: “Es difícil poder mantenerse totalmente enfocado. El domingo fue totalmente distinto a lo que pasó en San Carlos. Estando en la banca uno ve a la gente de afuera, ve niños…el fútbol siempre fue un espectáculo para la familia y de esta forma no se puede disfrutar”.

Aton Chile