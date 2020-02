Por más de dos años Jonathan Zacaría estuvo inactivo y sin ser considerado en Universidad de Chile producto de dos graves lesiones. Una fractura de tibia y peroné más la rotura de ligamentos cruzados dejó al argentino fuera de actividad e incluso, pensando en el retiro.

Así lo reveló el argentino este jueves en conferencia de prensa. “Me tocó pasar dos lesiones graves y obviamente en los primeros meses de la segunda operación se cruzó por la cabeza el retiro, pero siempre estuvieron mis compañeros y familia alentándome. Sin ellos esto hubiera sido imposible”, dijo.

El ex Palestino ahondó en el calvario que vivió todo este tiempo fuera de las canchas. “Los primeros seis meses fueron los peores que pasé estando en la U. No me podía recuperar, no sabía lo que tenía y en ese momento pensé en dejar todo, pero hoy, sintiéndome bien, puedo decir que solo fue algo que se cruzó por mi cabeza”, complementó.

Respecto a la campaña que tiene a los azules cerca de los primeros lugares, el argentino mostró su optimismo y confiado en consolidarse como lateral izquierdo. “Nosotros debemos seguir trabajando y haciendo lo que nos pide el entrenador. Yo siempre dije que en la posición que me necesite el equipo trataré de dar lo mejor. Me siento bien, confiado y ahora volver a jugar sería muy lindo para poder seguir sumando minutos”, expresó.