Colo Colo desperdició 2 penales y sufrió empate en el minuto final ante la UdeC

Colo Colo no se pudo sacar la rabia. En el Estadio Monumental, los albos le ganaban a la Universidad de Concepción con cierta tranquilidad, pero el Campanil logró un empate a 2 en el último minuto y no le permite respirar al Cacique, que necesitaba un alivio después del polémico despido de Mario Salas y encadenó cinco duelos sin triunfos.

Con Gualberto Jara como DT interino, el conjunto popular había exhibido un correcto nivel ante un disminuido equipo visitante, comprometido en la tabla acumulada de descenso. Porque pese a la paridad, los penquistas apenas llegaron al arco y salvo algunos chispazos de Bryan Carvallo hicieron muy poco para intentar ganar.

Pero los dueños de casa no consiguen superar sus trabas y desperdiciaron dos penales. En el 18′, Eric Godoy pisó a Nicolás Blandi en el área y el VAR cobró definición desde los doce pasos. El ex San Lorenzo se hizo cargo del tiro, pero no estuvo fino e impactó su remate al travesaño. Y después, fue el meta Guillermo Reyes quien bajó a Gabriel Suazo en el último rectángulo de la cancha, pero Leonardo Valencia le pegó mal y falló el penal en el 35′.

De todas formas, los de Macul ya habían abierto el marcador en el 19′, cuando Valencia sacó un disparo que se desvió en Hardy Cavero y luego se coló en la portería de Reyes. Los de Pedrero eran amplios dominadores y en el 42′, Blandi se redimió de su penal perdido y con un sorprendente remate puso el segundo a favor del local. Además, el palo le negó el 3 a 0 a Pablo Mouche antes del descanso, y Reyes salvó el gol de forma heróica cuando Valencia tomaba el rebote.

Pese a ir ganando, los fantasmas del combinado albo aparecieron en el último cuarto del partido. En el 64′, Branco Provoste le cometió infracción en el área a Juan Pablo Abarzúa y el juez Juan Lara no vaciló en cobrar otro penal, ahora para los del Biobío. El panameño Cecilio Waterman anotó sin problemas ante Brayan Cortés.

Parecía que los de Jara no se complicaban con el descuento. El palo evitó el gol de Felipe Campos en el 70′ y a Blandi le anularon un tanto por offside en el 85′. Antes del final, Matías Fernández reemplazó a Valencia, pero el “Mati” no alcanzó a hacer mucho en sus 10 minutos en cancha.

La paridad llegó en el último suspiro. En el 93′, Leonardo Povea disparó un centro en el área que Waterman aprovechó para poner el empate de cabeza, imponiéndose a una tímida marca de la zaga del Cacique. La igualdad deja a Colo Colo con 4 puntos y en el lugar 12°, mientras que Universidad de Concepción quedó 15° con 3 unidades.

Mal apronte para el cuadro popular, que sigue buscando técnico tras la salida de Salas y ya ha recibido la negativa de Gustavo Quinteros, Martín Lasarte y José Pekerman. El miércoles debuta en Copa Libertadores ante Jorge Wilstermann como visitante, con la incógnita si será Jara u otro el encargado de sentarse en el banco en Bolivia.

Formaciones:

Colo Colo: 1. Brayan Cortés; 17. Gabriel Suazo, 28. Felipe Campos, 6. Juan Manuel Insaurralde, 16. Óscar Opazo; 27. Branco Provoste (79′ 3. Williams Alarcón), 24. César Fuentes, 10. Leonardo Valencia (79′ 14. Matías Fernández); 11. Marcos Bolados (86′ 8. Gabriel Costa), 20. Nicolás Blandi, 15. Pablo Mouche.

DT: Gualberto Jara.

Universidad de Concepción: 22. Guillermo Reyes; 13. Leandro Díaz Parra (46′ 17. Guillermo Pacheco), 4. Eric Godoy, 18. Hardy Cavero, 2. Nicolás Correa, 11. Simón Ramírez (72′ 9. Maximiliano Quinteros); 6. Alejandro Camargo, 21. Bryan Carvallo, 5. Leonardo Povea; 7. Martín Lara (46′ 19. Juan Pablo Abarzúa), 10. Cecilio Waterman.

DT: Eduardo Acevedo.

ATON Chile – P.C.