El debut de Chile en las Eliminatorias corre peligro por el coronavirus

La amenaza del coronavirus llegó al fútbol. Luego de que se conociera el contagio de un jugador de la Serie C de Italia, la Federación de ese país suspendió varios partidos de la fecha 26 y los reprogramó para la segunda de mayo, entre ellos el clásico entre la Juventus y el Inter de Milán de Alexis Sánchez.

Sin embargo, la propagación del virus podría afectar a la Roja y no precisamente por los jugadores que militan en la península itálica. En su llegada a Irlanda del Norte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reconoció que está en veremos la realización de la fecha correspondiente a marzo de las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022.

“La salud de las personas es mucho más importante que cualquier partido de fútbol”, declaró el dirigente, quien aseguró que de momento no descarta ninguna medida.

“Tenemos que estudiar la situación y desear que mejore y que no se agrave. Por el momento parece que continúa aumentando. Si los partidos tienen que ser aplazados o jugados sin espectadores hasta que todo esté en orden, pasaremos por ahí. No descarto nada por el momento, esperemos que no lleguemos a eso”, concluyó.

Chile debuta el 26 de marzo ante Uruguay en Montevideo y cinco días después recibirá a Colombia.