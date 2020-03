La búsqueda del reemplazante de Mario Salas en Colo Colo está cada vez más compleja. Si antes de este sábado las opciones para llegar a Macul eran cercanas a las siete, ahora son sólo dos.

Harold Mayne Nicholls, vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, reconoció que hubo dos técnicos que expresaron su negativa de dirigir a los albos. “Hemos ido avanzando en la búsqueda. Algunos nos han dicho que no pueden venir por distintos factores, como (José Néstor) Pékerman y (Martín) Lasarte, así que esperamos traer alguien a la brevedad“, sostuvo.

Sobre la misma, el ex mandatario de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) negó haber hablado por Pablo Lavallén, quien hace algunos días figuraba como el “tapado” de las alternativas. “Nunca nos hemos comunicado ni con él ni con su agente“, dijo.

Postura de Mosa

Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria a cargo de Colo Colo, reveló el otro candidato que expresó su negativa de asumir en Macul. “Preguntamos por Gustavo Quinteros, que era una opción que propuso Marcelo Espina, pero nos dijo que no“, afirmó.

Dado el panorama descrito, el puertomontino centrará todas sus fichas en dos candidatos: Gustavo Alfaro y Luiz Felipe Scolari. “Hemos tenido una serie de conversaciones con diversos técnicos, seguimos conversando con dos DT y estamos en eso, intentando dar con el mejor“, agregó.

Sin embargo, reveló cierto “favoritismo” hacia el brasileño. “Sería un honor tener a Felipao, un campeón del mundo. No lo descarto“, manifestó.

¿Es tema las declaraciones pro Pinochet emitidas por el ex técnico del Palmeiras hace algunos años? Mosa prefirió la cautela. “Yo no sé si se ha complicado, la verdad es que nosotros no preguntamos por orientación política, nosotros vemos sus logros deportivos y temas de manejo. Yo ya mezclé política con fútbol y cometí un error“, cerró.