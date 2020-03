Nicolás Maturana recibió una buena noticia en medio de su tensa relación con Marcelo Espina

Hace algunos días Nicolás Maturana encendió aún más el tenso ambiente que se vive en Colo Colo. El zurdo, a través de sus redes sociales, emitió un mensaje contra el gerente deportivo Marcelo Espina dada la poca continuidad que tiene en la temporada. “No me citan porque Espina no quiere que me citen”, escribió en Instagram.

A pesar de la delicada situación que produjo el escrito, el ex Universidad de Chile recibió buenas noticias luego de ser incluido en la lista de buena fe para afrontar la Copa Libertadores 2020.

Junto al mediocampista, Matías Zaldivia también fue inscrito para el torneo continental. El defensa argentino se encuentra en la última etapa de recuperación y podría regresar a las canchas a finales de marzo.