De mal en peor ha ido Colo Colo en lo que va del 2020. Ya sin Mario Salas y en búsqueda del nuevo técnico, el elenco albo sumó su quinta derrota en seis partidos tras el 2-0 sufrido ante Jorge Wilstermann en la primera fecha de la Copa Libertadores.

Harold Mayne Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro, mostró su dolor luego del negro debut en el torneo de clubes más importante del continente. “Es lamentable y doloroso, hay poco que rescatar. Ojalá esto sea llegar al fondo y desde ahora en adelante podamos jugar como en el primer tiempo ante la Universidad de Concepción. Es lamentable y nos ganaron bien”, dijo.

El directivo hizo un llamado para revertir la situación, como también se refirió a los factores que dificultaron el juego albo en Cochabamba. “La cancha no estaba en buen estado, pero tampoco para ellos. Esperábamos ser un equipo un poco mejor y no se dio. Creo que nos ganaron bien, no hay ninguna duda. Hay que enmendar el rumbo”, sostuvo.

“El año se ha transformado en uno complejo. Lo analizaremos a final de año, pero enero y febrero fueron muy duros”, cerró el ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), visiblemente afectado.