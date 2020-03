Va más de una semana del despido de Mario Salas y Colo Colo aún no define a su nuevo técnico. De hecho, en el opaco debut por la Copa Libertadores en Bolivia ante Jorge Wilstermann (2-0), los albos tuvieron al interino Gualberto Jara.

La principal carta de la dirigencia de Blanco y Negro es Luiz Felipe Scolari, campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002 y dos veces ganador del torneo más importantes a nivel de clubes en Sudamérica con Gremio (1995) y Palmeiras (1999).

En las últimas horas Francisco Arrué, ex volante de los albos, Universidad Católica y Universidad de Chile, reveló que lo llamaron para ser el ayudante de “Felipao”. “Me llamaron hace unos días para esa opción, pero voy a seguir mi carrera como encargado de un cuerpo técnico“, reconoció a ESPN.

“Aunque tenga que esperar mi crecimiento, lo iré haciendo a medida que vaya dirigiendo. Es una oportunidad buena para cualquier entrenador, pero no me seduce ser ayudante”, complementó el ex adiestrador de Deportes Colchagua.