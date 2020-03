Este jueves comienza la séptima fecha del Campeonato Nacional 2020 y lo hará con un atractivo partido. A las 18 horas, en el Estadio Nacional, se enfrentarán Universidad de Chile y Everton en lo que significará el primer partido de Johnny Herrera tras su bullada salida de los azules.

A horas del encuentro, el gerente deportivo Rodrigo Goldberg concedió una entrevista a Las últimas Noticias y reveló quién fue el responsable de que el angolino se fuera del Centro Deportivo Azul. “Con Sergio (Vargas, el otro director deportivo de la concesionaria) no nos metemos en la cancha. Jamás le vamos a decir a un técnico que ponga o saque a un jugador. Hernán Caputto decidió la salida de Herrera“, reconoció.

Sobre esa base, el “Polaco” negó cualquier mala relación u onda con Mauricio Pinilla, quien en más de una oportunidad lo ha criticado. “Sé que Pinilla es hincha de la U y puede opinar, no tengo dramas, pero jamás lo veté y decir que por mí no llegó es falso. Me dolió el gol que nos hizo con Coquimbo, porque todos los que le hacen a la U duelen”, expresó.