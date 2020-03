Luego de la victoria 2-1 sobre Deportes La Serena que terminó con la mala racha de Colo Colo, Pablo Mouche tuvo una explosiva conferencia en la cual demostró su molestia por la programación del partido y criticó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). “Venimos de un viaje, en altura, viajar cuatro horas en avión, de llegar en la madrugada del jueves y nos ponen el partido el sábado a las 12:00. El jugador les chupa un huevo, siempre quedamos expuestos“, dijo.

El reclamo del argentino fue analizado por Patricio Yáñez, quien en la edición AM de Deportes en Agricultura replicó al ex Boca Juniors. “Está ofuscado, entró molesto, caliente... algo le pasó al chico ese, durmió mal o tuvo una mala noticia; no ‘cachando’ nada de lo que está pasando“, sostuvo el comentarista, quien recordó su etapa como jugador para cuestionar las quejas del trasandino.

“(Mouche) se olvida que viaja en chárter, se olvida que nosotros alguna vez por la Copa Libertadores en Colo Colo 1991, un viaje que tardaba tres horas demorábamos 12. Cuando estás enfocado en conseguir objetivos, vas a todas y cierras la boquita, esto es lo que me toca”, afirmó.

Al cierre de su intervención, Yáñez fue categórico. “Aparte estás abriendo la boca a jugadores que no andan bien”, declaró.