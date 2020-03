Nicolás Guerra, delantero de Universidad de Chile, anticipó el partido de este fin semana ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, recinto que está en duda por la decisión del alcalde de la comuna de clausurar el recinto.

Ante este caso, el joven ariete declaró que “estamos al tanto por lo que dijo ayer el alcalde. Si bien esa es la decisión que toma él, nosotros nos estamos preparando por si se juega. Con el tema de la clausura no estamos afectados, porque nosotros vamos a estar preparados para jugar. Si no se juega ya no va a ser una decisión de nosotros”.

El partido entre ‘árabes’ y azules está fijado para las 17:30 horas del sábado 14 de marzo. Por el momento, Palestino tendría decidido recibir al elenco colegial en La Cisterna, pero impidiendo el ingreso de los hinchas visitantes.

“La Cisterna es una cancha complicada. Es una cancha muy difícil, pero nos estamos preparando para eso”, expresó el atacante de 21 años.

En cuanto al presente del plantel que dirige Hernán Caputto, Guerra señaló que “la interna está muy bien, está muy fuerte, muy unida. Hemos quedado con esa sensación de que los partidos empatados los pudimos ganar. Eso es lo que trabajamos día a día para mejorar esos detalles y poder el fin de semana próximo sumar de a tres”.

En cuanto a la lucha por una camiseta de titular en la ofensiva, el seleccionado Sub 23 indicó que “la competencia está muy dura, son grandes jugadores con los que se está compitiendo. Es una competencia muy linda y es muy sana. Las criticas las tomamos constructivamente. Para nosotros como delanteros tenemos que anotar, pero también se aporta con juego”.

Para finalizar, el ‘Nico’ le mandó un mensaje de apoyo a su compañero Ángelo Henríquez, quien no ha sido citado en los últimos partidos por decisión técnica.

“Con el Ángelo me llevo demasiado bien. Lo que le puedo decir es que lo venga haciendo con la mentalidad que tiene, que es una mentalidad luchadora. Que le dé para adelante no más, porque con lo buen jugador que es puede jugar donde quiera y donde sea”, sentenció.

Agencia Uno