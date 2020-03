Información de Marcelo González

La salida de Mario Salas, las frustradas negociaciones con Luiz Felipe Scolari y la intensa búsqueda del nuevo técnico resurgió un nombre como opción para la banca de Colo Colo: Pablo Guede. El argentino, actualmente en Monarcas Morelia de México, dejó un buen recuerdo durante los 21 meses que estuvo en Macul con cuatro títulos ganados y un invicto en clásicos que encandilaron a la hinchada.

Sin embargo, el trasandino está muy lejos de regresar a Macul. En diálogo con Deportes en Agricultura, rompió el silencio tras dos años e hizo una confesión al respecto. “Es totalmente descabellado. Por suerte y gracias a Dios no tengo la suerte de ofrecerme a ningún equipo porque estoy trabajando y no tengo en mi mente y desarrollo personal volver a Chile en ningún momento. No es lo que yo quiero para mi carrera“, sostuvo.

El ex DT de San Lorenzo de Almagro reaccionó con cierta molestia sobre un supuesto ofrecimiento para dirigir otra vez al “Cacique”. “No quiero recordar viejos momentos, pero siempre inventan cosas… pero por ahí no tienen nada que hablar y algún iluminado tiró mi nombre, pero es descabellado que me haya ofrecido a Colo Colo“, afirmó.

Al respecto narró varias situaciones en las cuales su nombre fue opción para dirigir en Chile. “Me utilizaron para un interés de Antofagasta, pero jamás nadie habló conmigo. Me pusieron en una lista de la U, pero mi intención no es entrenar a la U. Nunca aclaré nada“, manifestó.

“Esta es la primera nota que doy desde que me fui de Colo Colo. En Colo Colo lo pasé muy bien, gané cuatro títulos, no perdí ningún clásico, pero que utilicen mi nombre no sé para qué y ningún interés, ahí si que tengo que dar una explicación para algo que es mentira. No está en mi mente volver a Chile en los próximos años”, reconoció Guede.