Presidente del Getafe le envió un mensaje a Alexis Sánchez e Inter de Milán

Este jueves, por la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, Inter de Milán y Alexis Sánchez recibirán al Getafe de España, una de las revelaciones del torneo y que viene de eliminar al Ajax holandés.

Eso sí, el encuentro se jugará a puertas cerradas debido a la expansión del coronavirus en 14 provincias de Italia y que en las últimas horas ha cobrado la vida de 168 personas. La preocupación por el avance de la pandemia llegó a tal punto que los hispanos amenazaron con no presentarse en el Estadio Giuseppe Meazza.

“Salvo que esto cambie mucho, el Getafe no va a viajar a Milán. Hemos pedido a la UEFA que se busque a una alternativa a jugar en Milán. No queremos meternos en el foco del coronavirus, no tenemos ninguna necesidad. Hemos pedido ayuda también a la Federación para que exija la suspensión”, afirmó el presidente Ángel Torres en diálogo con “El Transistor” de Onda Cero.

“Si tenemos que perder la eliminatoria, la perderemos. Yo no voy a ser el que asuma correr ningún tipo de riesgo. Nos hace mucha ilusión, pero si tiene que ser así, será”, advirtió el dirigente. ¿Qué sucederá?