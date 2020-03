ANFP suspendió los duelos de Primera División y Primera B programados para este lunes

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tomó la decisión de suspender definitivamente el cierre de la octava fecha del Campeonato Nacional 2020 y la cuarta fecha del torneo de Primera B.

A través de un comunicado, la ANFP informó que los partidos entre O’Higgins vs. Deportes Antofagasta, Curicó Unido vs. Unión La Calera; Deportes Puerto Montt y Santiago Morning no se jugarán hasta nuevo aviso.

“La medida se toma, tal como se anunció hoy en conferencia de prensa sobre el Covid-19, tras monitorear la situación con los clubes involucrados”, publicaron.

De esta manera, el fútbol chileno se paraliza a partir de este 16 de marzo y comenzará la recesión por tiempo de 14 días.