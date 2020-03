La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes lo que era un secreto a voces: la suspensión del fútbol en todas las categorías hasta el 31 de marzo debido a la expansión del coronavirus o Covid-19. La medida se suma a las demás impuestas por el Gobierno de Alberto Fernández.

Camila Pavez, delantera de River Plate, dialogó con Deportes en Agricultura y dio detalles de las normativas impuestas por el gigante bonaerense. “El club permanecerá cerrado. Tendremos una semana hasta que se calme todo y nosotras estamos entrenando porque nos mandaron rutinas personalizadas, enfocadas en lo físico y aeróbico“, expuso.

Hace algunas semanas, de hecho, se confirmó que un integrante de la Reserva del club dio positivo por Covid-19. “Lo vi en Instagram, pero de ahí no supe más. Por ahora me enteré que no se jugó contra Atlético Tucumán y me parece correcto porque están tomando precauciones para los jugadores“, sostuvo la atacante, quien reveló una conversación con sus padres en los últimos días.

“Ellos estaban preocupados, me dijeron que regresara a Chile pero acá cerraron las fronteras. No están dejando ingresar a nadie por el virus y están haciendo diagnósticos a medida que van entrando“, expresó.

La nacional, quien llegó en agosto al cuadro “millonario” procedente de la Universidad de Concepción, reconoció que el énfasis por parte de las autoridades es resguardar a la ciudadanía. “Acá no hay muchos casos, pero se toma la precaución y se cuida a las personas para que no estén expuestas al virus“, dijo.