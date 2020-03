El fichaje de Humberto Suazo en Deportes Santa Cruz sin dudas fue uno de las grandes sorpresas en la Primera B. Si bien el histórico delantero aún no marca con su nuevo club, en la Región de O’Higgins están fascinados con él.

Así al menos lo reflejó el técnico Osvaldo Hurtado en diálogo con Deportes en Agricultura: “Espectacular, estoy feliz por tenerlo. Él es un tipo que en los últimos 10 años nos ha entregado un montón de felicidad. Lo conozco desde chiquitito, me encontrado con un Humberto lleno de ganas, muy profesional. Es uno más dentro del grupo, es el primero que llega y está con unas ganas enorme”, sostuvo.

El DT no detuvo allí sus elogios hacia “Chupete”. “Lo veo jugar, lo veo entrenar, veo equipos y partidos de Primera División y me pregunto por qué no está en un equipo de Primera… O sea, es un hombre con una calidad humada y profesional. Para nosotros es un lujo, un orgullo; espero poder darle un mayor potencial. Ayer (martes) corrió como un niño, eso te ayuda y motiva mucho. No sólo ayuda a sus compañeros, sino que a los de las divisiones inferiores”, expresó “Arica”.