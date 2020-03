De locos: Cristian Garín venció a Novak Djokovic y se coronó “campeón virtual” de Indian Wells

Mientras el circuito profesional está suspendido debido a la expansión del coronavirus o Covid-19, el canal oficial de la ATP se las ingenió para recrear de manera virtual el Masters 1000 de Indian Wells con positivos resultados para Cristian Garín.

Luego de las votaciones de los cibernautas, quienes decidían mediante opciones el desarrollo de los partidos, el chileno derrotó en la final al serbio y número uno del planeta, Novak Djokovic, por parciales de 6-3, 6-3.

La raqueta nacional “dejó en el camino” a Stanilas Wawrinka, Alexander Zverev, Dominic Thiem y Diego Schwartzman en la ruta a la definición ante el balcánico.

¿Se repetirá en la vida real? Habrá que esperar hasta la reanudación de la ATP.

An all-time great 🆚 the power of Chile

Time for your virtual @BNPPARIBASOPEN 2020 final!

There’ll be a series of shorter polls to decide what happens throughout the match. Here we go 👇 pic.twitter.com/R5DA9fxejg

— Tennis TV (@TennisTV) March 23, 2020