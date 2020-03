Del Pino y un posible regreso a las prácticas con la U: “No creo que sea normal en este momento”

Todos los clubes del Campeonato Nacional 2020 se encuentran en cuarentena preventiva por la expansión del coronavirus o Covid-19 y con arduas pautas de entrenamiento desde sus respectivos hogares para así mantenerse en forma física durante el tiempo que dure la emergencia.

Luis Del Pino, defensa de Universidad de Chile, conversó con Deportes en Agricultura y detalló el plan de trabajo designado por la institución. “La U nos envió los implementos que cada uno necesita, desde el club nos hacen una encuesta diaria de lo que hacemos cada uno”, explicó.

Eso sí, el venezolano cree que la pandemia no se solucionará en el corto plazo y no se le pasa por la cabeza volver a entrenar en el Centro Deportivo Azul. “Hasta ahora no hemos hablado de regresar a los entrenamientos. No creo que sea normal ponerse a practicar en este momento“, sostuvo.

El llanero, además, hizo un llamado a la responsabilidad. “Hoy quedarse en la casa es lo más responsable, no hay nada más importante que la salud”, dijo.

En lo que respecta a lo futbolístico, el ex Palestino fue consultado si le gustaba más jugar como central o lateral izquierdo. “No tengo una prioridad en la cancha, he jugado en las dos posiciones y siento que aporto en las dos“, cerró.