“Para mí es un orgullo estar en el club más grande de Chile, un grande de América”

Hace un año llegó a Colo Colo y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los jugadores favoritos de la hinchada. En medio de la paralización del Campeonato Nacional 2020 y la cuarentena preventiva a causa de la expansión del coronavirus o Covid-19, Pablo Mouche abordó su estadía en Chile y se mostró contento por su presente en Colo Colo.

“Desde que llegué a Chile estoy muy contento, estoy muy feliz. Llegué a un club increíble que desde el primer día me ha tratado bárbaro, no tengo ninguna queja. He llegado al club más grande de Chile, a un club grande de América y eso para mí es un orgullo. Es una felicidad estar acá, estoy súper cómodo”, expresó en conversación con ESPN.

El argentino también abordó el alza de rendimiento mostrado en los últimos encuentros tras haber superado una compleja lesión. “Este año lo inicie más o menos, porque venía de una lesión y me costó agarrar ritmo; pero hice una base física, empecé a sumar minutos y en los últimos encuentros empecé a subir mi rendimiento”, dijo.

“Si el club lo considera mi idea es seguir en Colo Colo, seguir en Chile por un tiempo más”, complementó el zurdo.