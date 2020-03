Medio inglés se ensañó con Alexis y lo tildó de “desastre absoluto”

Es sabido que el paso de Alexis Sánchez entre 2018 y 2019 por el Manchester United fue para olvido. El chileno estuvo muy lejos de su buen nivel, lidió constantemente con las lesiones y la poca confianza, cuestiones que se reflejan en sus fríos números: en 45 partidos anotó sólo cinco goles.

Si bien ahora está en el Inter de Milán italiano, donde no ha podido consolidarse, en Inglaterra no perdonan su paso por Old Trafford y otra vez fue blanco de duras críticas. El diario Manchester Evening News adelantó que el tocopillano será uno de los 11 jugadores que no seguirán en el cuadro rojo para la siguiente temporada.

“Sánchez, el hombre olvidado. Manchester United estará desesperado por encontrarle un nuevo hogar para él, quien fue un desastre absoluto en sus 18 meses en Old Trafford. Su préstamo en el Inter ha estado plagado de lesiones”, sostuvo la publicación que adelantó o dejó entrever cuáles serían los posibles destinos para el atacante.

“Quizás un club en la MLS, Medio Oriente, China o Sudamérica se arriesgará con el ex Arsenal“, complementó.

Hay que recordar que Alexis tiene un elevado sueldo de 14 millones de euros al año, lo cual dificulta aún más las posibles negociaciones con algun club. De hecho, Inter de Milán ya avisó que no utilizará la opción de compra.