Miiko Albornoz, Charles Aránguiz y la Bundesliga sufrieron otro golpe a causa del coronavirus

La expansión del coronavirus o Covid-19 está causando más problemas en Europa. Hace semanas todas las competiciones están detenidas por la pandemia y pese al optimismo de algunas federaciones por volver en el corto plazo, la emergencia sanitaria echó a la basura todas esas pretensiones.

Durante las últimas horas la junta directiva de la Liga Alemana de Fútbol (DFL) recomendó extender la suspensión de la Bundesliga hasta el 30 de abril como fecha base, de acuerdo a lo anunciado en un escrito.

La reunión se llevó a cabo mediante videoconferencia entre los 36 equipos que componen la Bundesliga y la 2.Bundesliga. En principio, el día tentativo para volver a las canchas era el 2 de abril, cuestión que ya fue olvidada debido al contexto mundial.

De alguna manera la entidad a cargo del balompié germano confía en terminar la temporada antes del 30 de junio, aunque sea con partidos sin público. De hecho, varios clubes llegaron a un acuerdo para reducir los salarios de sus directivos y jugadores.

Así las cosas, Charles Aránguiz y Miiko Albornoz deberán seguir esperando para regresar a la actividad.

The Executive Committee of the #DFL recommends suspension of the #Bundesliga and Bundesliga 2 until at least 30 April – tender for media rights postponed ➡️ https://t.co/4rKVqZOO05 pic.twitter.com/FV5O89VPsU

— DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 24, 2020