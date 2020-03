“No me llamó nadie”: técnico uruguayo descartó contactos con Colo Colo para asumir la banca

Ha pasado un mes del despido de Mario Salas en Colo Colo y si bien la crisis sanitaria a causa del coronavirus paralizó de manera momentánea la búsqueda del nuevo técnico, a la fecha han sonado varios nombres para reemplazar al “Comandante”.

Uno de ellos fue Gerardo Pelusso, adiestrador uruguayo y con pasado por Deportes Iquique, O’Higgins, Everton y Universidad de Chile. El charrúa, quien no dirige desde 2018, aclaró el posible interés de Blanco y Negro con una categórica frase.

“Absolutamente nadie me llamó de Colo Colo, no tuve ningún tipo de contacto. Incluso me llamó la atención la situación”, reconoció en diálogo con el Canal del Fútbol.

El entrenador de 66 años manifestó la razón por la cual no respondió ninguna llamada en los últimos días. “Me llamaron varios periodistas; no me gusta hablar de supuestos. Entrar en situaciones complicadas como la que estaba Colo Colo no correspondía”, dijo.

“Yo por haber tenido un pasaje en la U todo se prestaba más para malentendidos que otra cosa. La verdad es que no hubo absolutamente nada”, cerró Pelusso.