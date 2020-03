De Canadá a Azerbaiyán: la exótica experiencia del chileno Rodrigo Gattas, el “atacante patiperro”

A sus 28 años, Rodrigo Gattas dio un curioso paso en su carrera. Luego de su destacada experiencia en el York9 FC de la novedosa Premier League de Canadá, donde anotó nueve goles en 28 partidos, saltó al Qabala, uno de los equipos más importantes de la Liga Premier de Azerbaiyán.

El club euroasiático es el décimo en la carrera del delantero, quien aparte del conjunto norteamericano defendió a Unión Española, Unión La Calera, Cobreloa, Cobresal, Santiago Morning, Al Hilal de Palestina, Cerro de Uruguay, Rangers y Deportes Santa Cruz.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el atacante dio los detalles de cómo llegó al exótico destino y su cercana relación con otros dos jugadores chilenos. “Gracias a mi buena temporada en Canadá me salió un llamado de acá en Azerbaiyán y el representante que trajo a Ignacio Herrera y Nicolás Canales me llevó hasta acá. Es un paso importante porque compiten en ligas europeas, el campeón y el que sale segundo van a pre Champions League“, dijo.

“En Chile no estaba teniendo tantas oportunidades en Primera. Quería seguir escalando y en Chile me estaba costando, tomé otros rumbos, me ha ido bien y espero seguir así“, agregó el santiaguino, quien manifestó sus dificultades por el idioma. “Estuve en Canadá ocho meses, ahí aprendí inglés. Pocos (jugadores del plantel) hablan inglés y es un poco difícil, pero es lo entretenido de estas ligas exóticas”, dijo.

Gattas, además, contó la situación del coronavirus en Azerbaiyán y las precauciones que ha tomado al respecto. “Llegué hace un mes y medio y llevamos dos semanas sin jugar por todo esto lo que está pasando. Aquí no hay muchos contagiados y recién se están tomando medidas. Estoy en la casa tomando las precauciones para que esto no siga creciendo. La gente le ha ido tomando el peso“, cerró.