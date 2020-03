Defensa de Colo Colo renovó contrato y le dio un respiro a Blanco y Negro

Marcelo Espina, gerente deportivo de Colo Colo, descartó de forma tajante que Juan Manuel Insaurralde vaya a dejar en junio la institución. De hecho, el directivo le dio una buena noticia a los hinchas.

“Se ha dicho que el “Chaco” iba a dejar el club y acaba de renovar contrato, juega todos los partidos, es uno de los capitanes“, expresó el “Cabezón”, quien mostró su molestia por los trascendidos que rodearon la continuidad del zaguero.

“Me molesta que no se traten de informar más y buscar más antecedentes para difundir algo. Hay mucha gente pendiente y se la jugaron mucho. Más que molestarme, me incomoda”, complementó.

Por ahora, hay Insaurralde para rato en Macul.