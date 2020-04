Efecto coronavirus: edición 2020 de Wimbledon fue cancelada

La expansión del coronavirus o Covid-19 en el mundo le dio otra mala noticia al deporte. Producto de la pandemia que ha golpeado fuertemente a Europa, la edición 2020 de Wimbledon que en princpio se celebraría entre el 29 de junio y 12 de julio, se canceló.

Así lo informó la organización del torneo a través de un comunicado. “Con mucho dolor la directiva del All England Club y el comité organizador de Wimbledon han decidido hoy que los campeonatos de 2020 van a ser cancelados debido a la preocupación de la salud pública ligada a la pandemia de coronavirus”, sostuvo parte del escrito que podrás revisar al término de esta nota.

Esta es la undécima vez en la historia que no se realizará el tercer Grand Slam y la primera desde la Segunda Guerra Mundial. Finalmente la versión del campeonato sobre césped se disputará del 28 de junio al 11 de julio de 2021.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.

The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt

