La nueva vida de Jorge “Kike” Acuña: “Hay muchos jugadores que me llaman para pedir ayuda”

Jorge Acuña vive un positivo presente. El ex volante de la Roja, Feyenoord de Holanda y Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, entre otros, es técnico de la Sub 17 de Unión San Felipe, donde a diario aconseja a sus pupilos.

Sin embargo, su carrera tuvo altibajos entre los cuales se cuentan episodios de indisciplina y escándalos en recintos nocturnos que acapararon la atención de los programas de farándula en años anteriores. Precisamente de aquello habló el “Kike” con el programa “Arriba de la pelota” de radio Agricultura, donde reconoció que varios jugadores lo han llamado para pedirle ayuda debido a las tentaciones.

“Mucha gente no habla de esto… Cuando uno pierde la vergüenza del qué dirán es el primer paso para cambiar. Hay muchos jugadores que me llaman y me preguntan “¿cómo lo hiciste? Porque yo estoy cagado y no puedo salir“. Para alegría mía he podido ayudado a un par, tengo contacto con ellos porque es lógico tener crisis y ahí estoy para ayudarlos a seguir”, expuso el ex volante.

“Ha sido una experiencia súper bonita, hace un largo tiempo que he limpiado mi imagen, me siento orgulloso“, agregó el otrora jugador de Universidad Católica, quien reveló el tiempo que lleva sin beber. “Un año y cinco meses sin alcohol con mucha fuerza de voluntad. Fue lo que trajo problemas a mi carrera, le comento a los niños las cosas buenas y malas que hice. Soy abierto a conversar con los padres”, expresó.